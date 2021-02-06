2,6 млн выделено на инженерные изыскания для строительства дорог на Пырловке в Тагиле

Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания в целях подготовки проектной документации для реконструкции объекта капитального строительства «Транспортная инфраструктура жилого района Пырловка». Работы должны выполняться в соответствии с требованиями технического задания, нормативно-техническими требованиями и правилами техники безопасности. Гарантия качества выполненных работ составляет пять лет начиная с даты приема-передачи их выполнения. Контракт действует с момента подписания до 31 декабря 2021 года, но окончание срока его действия не освобождает стороны от исполнения неисполненных обязательств.