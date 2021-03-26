Новый светофор появился на перекрестке Фестивальная-Кулибина в Нижнем Тагиле

Новый светофор появился на перекрестке Фестивальная-Кулибина в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:12ТранспортФото: pixabay.com
Новый светофор был установлен на круговом движении перекрестка улиц Фестивальная и Кулибина.

Светофор предназначен для организации движения во время закрытия на ремонт моста на улице Циолковского, рассказал TagilCity.ru директор «Сигнал-3» Вячеслав Сизов.

В настоящий момент светофор будет работать в режиме «желтого света», уточнил Вячеслав Сизов.

Пока неизвестно, когда планируется перевести светофора в нормальный режим работы. Это будет зависеть от решения управления городским хозяйством Нижнего Тагила.

Напомним, закрытие моста на Циолковского в Нижнем Тагиле планируется на 11 мая. Работы, не связанные с перекрытием движения, начнутся уже 5 апреля. Реконструкцией моста на улице Циолковского будет заниматься компания «Уралстроймонтаж». Общая стоимость работ составляет 1,17 миллиарда рублей. В мэрии договорились с НТМК о проезде по территории завода машин «скорой», МВД и МЧС на время ремонта.

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