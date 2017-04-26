Дорогая иномарка провалилась в яму в центре Верхней Пышмы (ВИДЕО)
26 апреля 2017, 08:30Транспорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
25 апреля в Верхней Пышме дорогая иномарка Audi TT угодила колесом в яму.
Водитель авто Алексей рассказал, что во время движения он почувствовал, что провалился в какую-то яму, а когда вышел из машины, увидел - автомобиль на полколеса находится под землей.
Алексей вызвал сотрудников ГИБДД, которые, приехав, задокументировали произошедшее. Автомобиль пришлось вытаскивать с помощью троса, однако иномарка уехала с места ЧП своим ходом.
Водитель намерен взыскать денежные средства на ремонт автомобиля с ответственного за дорогу на этом участке. Автолюбитель уже связался с юристами, пишет E1.ru.
Видео: ЕК – ТВ / youtube.com
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей