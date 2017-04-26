«ИнтерТрансАвто»: организованные грузоперевозки по всему миру

Транспортная компания «ИнтерТрансАвто» ведет свою деятельность с 2004 года и на сегодняшний день является одним из лидеров по грузоперевозкам в городе Екатеринбурге и всей Свердловской области. Компания оказывает транспортные услуги путем авто, авиа и морских перевозок по России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Организация работает с различными категориями грузов. Это могут быть как крупногабаритные предметы – металлопрокат или строительная продукция, так и малогабаритный товар – косметика, продукты питания, одежда, бытовая химия и т.д. Перевозка грузов осуществляется с помощью использования более чем 300 единиц различных транспортных средств, грузоподъемность которых составляет от 1,5 до 100 тонн.

Услуги и преимущества компании

Организация предоставляет следующие транспортные услуги:

Автомобильные грузоперевозки. Доставка осуществляется из Екатеринбурга и Москвы в большинство городов России и обратно. Услуга предоставляется согласно полному фрахту, с оплатой рейса в одну сторону.

Доставка осуществляется из Екатеринбурга и Москвы в большинство городов России и обратно. Услуга предоставляется согласно полному фрахту, с оплатой рейса в одну сторону. Отправки в Казахстан и обратно. Клиент может воспользоваться транспортировкой обычного, сборного и груза особой категории, а также складским хранением продукции с необходимым температурным режимом.

Клиент может воспользоваться транспортировкой обычного, сборного и груза особой категории, а также складским хранением продукции с необходимым температурным режимом. Отправки по Свердловской области. Осуществляются на транспортных средствах, в соответствии с видом товара и его габаритов.

Осуществляются на транспортных средствах, в соответствии с видом товара и его габаритов. Транспортировка по городу. Грузоперевозки в Екатеринбурге компания выполняет согласно оговоренному маршруту, доставляя все виды продукции в любые точки города автомобильным транспортом.

Грузоперевозки в Екатеринбурге компания выполняет согласно оговоренному маршруту, доставляя все виды продукции в любые точки города автомобильным транспортом. Малотоннажные грузоперевозки. Включают в себя доставку товара, весом до 1,5 тонн. Транспортировка осуществляется на газелях соответствующей грузоподъемности.

Включают в себя доставку товара, весом до 1,5 тонн. Транспортировка осуществляется на газелях соответствующей грузоподъемности. Экспедирование. Доставка грузов по России и странам СНГ осуществляется под наблюдением экспедитора, который следит за обеспечением правильных условий перевозки, соблюдением сроков и отвечает за сохранность продукции.

Доставка грузов по России и странам СНГ осуществляется под наблюдением экспедитора, который следит за обеспечением правильных условий перевозки, соблюдением сроков и отвечает за сохранность продукции. Доставка в торговые сети. Услуга распространяется на торговые сети Екатеринбурга и всего УРФО. Клиент может воспользоваться не только транспортной логистикой, но и складской, включающей в себя прием, хранение, отгрузку, паллетирование, переупаковку и ответственное хранение товара.

Услуга распространяется на торговые сети Екатеринбурга и всего УРФО. Клиент может воспользоваться не только транспортной логистикой, но и складской, включающей в себя прием, хранение, отгрузку, паллетирование, переупаковку и ответственное хранение товара. Перевозки металлопроката и строительного материала. При доставке крупнотоннажной продукции, массой от 10 до 15 тонн, используется специальная техника, позволяющая не только перевезти товар, но и правильно его выгрузить.