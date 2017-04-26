«ИнтерТрансАвто»: организованные грузоперевозки по всему миру
Услуги профессиональных грузоперевозок с каждым годом становятся более востребованными, благодаря всеобщей глобализации в современном мире границы многих стран стали открытыми, где появилась возможность заказывать через интернет и привозить различную и недорогую продукцию.
Транспортная компания «ИнтерТрансАвто» ведет свою деятельность с 2004 года и на сегодняшний день является одним из лидеров по грузоперевозкам в городе Екатеринбурге и всей Свердловской области. Компания оказывает транспортные услуги путем авто, авиа и морских перевозок по России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Организация работает с различными категориями грузов. Это могут быть как крупногабаритные предметы – металлопрокат или строительная продукция, так и малогабаритный товар – косметика, продукты питания, одежда, бытовая химия и т.д. Перевозка грузов осуществляется с помощью использования более чем 300 единиц различных транспортных средств, грузоподъемность которых составляет от 1,5 до 100 тонн.
Услуги и преимущества компании
Организация предоставляет следующие транспортные услуги:
- Автомобильные грузоперевозки. Доставка осуществляется из Екатеринбурга и Москвы в большинство городов России и обратно. Услуга предоставляется согласно полному фрахту, с оплатой рейса в одну сторону.
- Отправки в Казахстан и обратно. Клиент может воспользоваться транспортировкой обычного, сборного и груза особой категории, а также складским хранением продукции с необходимым температурным режимом.
- Отправки по Свердловской области. Осуществляются на транспортных средствах, в соответствии с видом товара и его габаритов.
- Транспортировка по городу. Грузоперевозки в Екатеринбурге компания выполняет согласно оговоренному маршруту, доставляя все виды продукции в любые точки города автомобильным транспортом.
- Малотоннажные грузоперевозки. Включают в себя доставку товара, весом до 1,5 тонн. Транспортировка осуществляется на газелях соответствующей грузоподъемности.
- Экспедирование. Доставка грузов по России и странам СНГ осуществляется под наблюдением экспедитора, который следит за обеспечением правильных условий перевозки, соблюдением сроков и отвечает за сохранность продукции.
- Доставка в торговые сети. Услуга распространяется на торговые сети Екатеринбурга и всего УРФО. Клиент может воспользоваться не только транспортной логистикой, но и складской, включающей в себя прием, хранение, отгрузку, паллетирование, переупаковку и ответственное хранение товара.
- Перевозки металлопроката и строительного материала. При доставке крупнотоннажной продукции, массой от 10 до 15 тонн, используется специальная техника, позволяющая не только перевезти товар, но и правильно его выгрузить.
Компания «ИнтерТрансАвто» предлагает своим клиентам выгодные тарифы, с отсутствием наценок и скрытых комиссий. Также заказчики могут воспользоваться VIP-пакетом, который дает возможность получать дополнительные скидки при перевозке грузов.