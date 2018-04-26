Движение ограничено на перекрестке Фрунзе-Космонавтов в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Как рассказали TagilCity.ru очевидцы, причиной перекрытия движения стал трамвай. По словам горожан, произошел обрыв кабеля.

Обрыв произошел, провода по всей дороге валяются рассказала тагильчанка Юлия.

На фото видно, что на месте инцидента работают сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение автомобилей. Также на месте находится аварийная служба, и ведутся работы по восстановлению связи.

Напомним, не так давно в Нижнем Тагиле на этом же перекрестке упал столб, что стало причиной перекрытия движения в утренние часы.