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В Нижнем Тагиле с 1 мая изменится график движения трамваев № 3 и № 12
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле с 1 мая изменится график движения трамваев № 3 и № 12

Сегодня, 09:43ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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