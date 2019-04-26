В Нижнем Тагиле с 1 мая изменится график движения трамваев № 3 и № 12
Сегодня, 09:43ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле с 1 мая изменится график маршрутов № 3 и № 12, сообщает «Тагильский трамвай».
Сюжеты: Нижний Тагил
На маршрут № 3 будет добавлено по одному вагону в обе стороны, интервал движения днём вместо 13 минут составит 9 минут, время работы маршрута будет продлено до 21 часа.
На маршруте трамваев № 12 увеличено количество рейсов в утренние и дневное время. С 1 мая на период обеда основных водителей их будут замещать подменные бригады, поэтому в обеденные часы вагоны перестанут простаивать по 40-50 минут на кольце на улице Островского. Кроме того, интервал движения вагонов в период с 6 до 18 часов составит 22-23 минуты, вместо 20-60 минут в настоящее время.
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