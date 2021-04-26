Прямые перелеты из Екатеринбурга в Египет возобновятся в мае впервые с 2015 года. Полеты в Каир будет выполнять авиакомпания Azur air.

О возобновлении прямого авиа сообщения из международного аэропорта Кольцово в Египет сообщила пресс-служба аэропорта Кольцово. Чартерные рейсы по маршруту запланированы с 1 мая по субботам на самолете Boeing 757 вместимостью до 238 пассажиров. Вылет из Кольцово — в 10:55 по местному времени. Общее время в пути составит 5 часов 40 минут, сообщили в аэропорту. Там отметили, что из Каира можно добраться до популярных египетских курортов Хургада и Шарм-эль-Шейх и порекомендовали туристам, которые планируют в этом году отдых в Египте, узнавать подробную информацию о рейсах и стоимости перелета в авиакомпании Azur air, а также у туроператоров. Напомним, с 17 апреля через Екатеринбург до аэропорта Кольцово начал курсировать пригородный электропоезд «Ласточка» из Нижнего Тагила с остановками в Невьянске и Новоуральске. Время в пути от Тагила до Кольцово составляет 2 часа 22 минуты. До Кольцово начнет курсировать «Ласточка» из Нижнего Тагила

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