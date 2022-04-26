Для концерта «Za Россию» перекроют дороги в центре Нижнего Тагила

Участки дорог на улицах Пархоменко и Строителей будут перекрыты 3 мая с 15 до 20 часов для проведения концерта «Za Россию».

На территории площадки для мероприятия должна быть обеспечена безопасность граждан и общественного порядка. Закрытыми будут участки дорог на улице Пархоменко от проспекта Ленина до улицы Горошникова, а также проспект Строителей от дома № 1а по улице Пархоменко до дома на Строителей, 1. Также с полуночи 2 мая до 12 часов 4 мая будет запрещено парковать автомобили у здания администрации Нижнего Тагила. «Сигнал-3» поручено установить временные дорожные знаки для указания объезда и закрытия движения. Планируется, что на территории также будут расставлены стойки-ограждения, биотуалеты и урны для мусора. Напомним, 3 мая на площади перед Драмтеатром в Нижнем Тагиле состоится концерт в рамках всероссийской акции. Выступать на нем будет группа «7Б» и Сергей Бобунец из группы «Смысловые галлюцинации».

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