Для концерта «Za Россию» перекроют дороги в центре Нижнего Тагила

На территории площадки для мероприятия должна быть обеспечена безопасность граждан и общественного порядка.
Закрытыми будут участки дорог на улице Пархоменко от проспекта Ленина до улицы Горошникова, а также проспект Строителей от дома № 1а по улице Пархоменко до дома на Строителей, 1.
Также с полуночи 2 мая до 12 часов 4 мая будет запрещено парковать автомобили у здания администрации Нижнего Тагила. «Сигнал-3» поручено установить временные дорожные знаки для указания объезда и закрытия движения.
Планируется, что на территории также будут расставлены стойки-ограждения, биотуалеты и урны для мусора.
Напомним, 3 мая на площади перед Драмтеатром в Нижнем Тагиле состоится концерт в рамках всероссийской акции. Выступать на нем будет группа «7Б» и Сергей Бобунец из группы «Смысловые галлюцинации».