Где нельзя будет проехать и припарковаться 9 мая в Нижнем Тагиле (список дорог)

Все дороги для проведения парада и легкоатлетической эстафеты планируется закрыть уже с 07.00 9 мая. Откроются они уже после того, как все мероприятия будут завершены.
Перекрывать администрация Нижнего Тагила планирует следующие дороги:
Участок дороги на проспекте Ленина от улицы Мира до Октябрьской революции планируется открыть после 16.00, когда вся спецтехника уже будет погружена.
Планируется закрытие нескольких дорог и на Вагонке. Так, с 15 до 17 часов будут перекрыты:
Там пройдет районный митинг, посвященный Дню победы.
Кроме перекрытия дорог, в некоторых местах будет запрещено парковаться.
Так, с 22.00 часов 8 мая до завершения мероприятия оставлять свои автомобили будет нельзя в следующих местах:
9 мая с 13.00 к ним прибавится еще несколько мест:
Вокруг всех дорог будут установлены временные знаки с направлением объезда.