Где нельзя будет проехать и припарковаться 9 мая в Нижнем Тагиле (список дорог)

Движение в центре Нижнего Тагила будет перекрыто 9 мая

Движение в центре Нижнего Тагила на 9 мая по традиции будет перекрыто. Где нельзя будет проехать, а также где нельзя будет парковаться, читайте в материале TagilCity.ru.

Все дороги для проведения парада и легкоатлетической эстафеты планируется закрыть уже с 07.00 9 мая. Откроются они уже после того, как все мероприятия будут завершены. Перекрывать администрация Нижнего Тагила планирует следующие дороги: проспект Ленина на участке от улицы Островского до улицы Октябрьской революции;

улица Карла Маркса на участке от улицы Островского до улицы Октябрьской революции;

проспект Мира на участке от улицы Заводская до улицы Газетная;

улица Горошникова на участке от улицы Заводская до улицы Красноармейская;

проспект Строителей на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Пархоменко;

улица Первомайская на участке от улицы Горошникова до улицы Ломоносова;

улица Красноармейская на участке от улицы Горошникова до улицы Ломоносова;

улица Огаркова на участке от улицы Уральская до улицы Ломоносова;

улица Уральская на участке от улицы Красноармейская до улицы Островского;

улица Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Ломоносова;

улица Вязовская на участке от проспекта Ленина до улицы Газетная. Участок дороги на проспекте Ленина от улицы Мира до Октябрьской революции планируется открыть после 16.00, когда вся спецтехника уже будет погружена. Планируется закрытие нескольких дорог и на Вагонке. Так, с 15 до 17 часов будут перекрыты: проспект Вагоностроителей на участке от Восточного шоссе до улицы Правды;

проспект Дзержинского на участке от улицы Академика Патона до проспекта Ленинградский;

проспект Ленинградский на участке от улицы Окунева до дома № 36 по проспекту Ленинградский;

улица Окунева на участке от улицы Ильича до улицы Коминтерна;

улица Орджоникидзе на участке от улицы Ильича до улицы Коминтерна. Там пройдет районный митинг, посвященный Дню победы. Кроме перекрытия дорог, в некоторых местах будет запрещено парковаться. Так, с 22.00 часов 8 мая до завершения мероприятия оставлять свои автомобили будет нельзя в следующих местах: проспект Ленина на участке от улицы Островского до улицы Октябрьской революции;

улица Карла Маркса на участке от улицы Островского до проспекта Мира;

проспект Мира на участке от улицы Заводская до улицы Карла Маркса;

улица Горошникова на участке от улицы Заводская до улицы Красноармейская;

проспект Строителей на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Пархоменко;

улица Первомайская на участке от улицы Горошникова до улицы Ломоносова;

улица Красноармейская на участке от улицы Горошникова до улицы Ломоносова;

улица Огаркова на участке от улицы Уральская до улицы Ломоносова;

улица Уральская на участке от улицы Красноармейская до улицы Островского;

улица Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Ломоносова;

улица Вязовская на участке от проспекта Ленина до улицы Газетная; 9 мая с 13.00 к ним прибавится еще несколько мест: проспект Вагоностроителей на участке от Восточного шоссе до улицы Правды;

проспект Дзержинского на участке от улицы Академика Патона до проспекта Ленинградский;

проспект Ленинградский на участке от улицы Окунева до дома № 36 по проспекту Ленинградский. Вокруг всех дорог будут установлены временные знаки с направлением объезда.

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