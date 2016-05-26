Сегодня утром в центре Нижнего Тагила водитель автомобиля ВАЗ-2105 врезался в иномарку (ФОТО)
О столкновении автомобилей, произошедшем сегодня около 9 часов утра, в редакцию TagilCity.ru сообщил очевидец.
Мы ехали по Островского от Горсовета. При повороте с главной дороги налево, благоразумно пропустили несущуюся «пятерку». Перед этим она на светофоре пролетела уже на последних секундах. Когда мы пересекли Островского, услышали скрип тормозов. Оглянувшись, увидели, что «пятерка» врезалась в Hyundai сообщила в редакцию TagilCity.ru тагильчанка Мария.
Очевидец добавила, что на первый взгляд, серьёзных повреждений у автомобилей нет. Люди в салонах автомобилей, по всей видимости, не пострадали.
Если авария была без пострадавших и серьёзных технических повреждений транспортных средств, водители могли урегулировать ситуацию с помощью аварийного комиссара. В данный момент у меня нет информации об аварии рассказал журналистам TagilCity.ru начальник отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила - Сергей Бергнардт.
© Эрик Х., TagilCity.ru