Сегодня в Нижнем Тагиле фрезеруют дорогу на ул. Джамбула и осуществляют ямочный ремонт на Балакинской

Сегодня «УБТ-Сервис» работает на следующих объектах: ул. Джамбула - фрезерование, ул. Балакинская - ямочный ремонт. Сегодня также устраняют бугор на Индустриальной и осуществляют гарантийный ремонт на ул. Зари сообщает Никита Чапурин со страниц сообщества ОД «Тагил без ям» в социальных сетях.

Общественник также уточнил, что «Тагилдорстрой» работает сегодня над устранением перекопов.

Ожидается, что на этой неделе также начнутся работы по фрезерованию дорог на ул. Выйская и Верхняя Черепанова.