Сегодня в Нижнем Тагиле фрезеруют дорогу на ул. Джамбула и осуществляют ямочный ремонт на Балакинской
26 мая 2016, 17:45ТранспортПавел Щербина
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«УБТ-Сервис» и «Тагилдорстрой» сегодня вновь направили свою технику и сотрудников на работы по восстановлению дорожного полотна.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня «УБТ-Сервис» работает на следующих объектах: ул. Джамбула - фрезерование, ул. Балакинская - ямочный ремонт. Сегодня также устраняют бугор на Индустриальной и осуществляют гарантийный ремонт на ул. Зари сообщает Никита Чапурин со страниц сообщества ОД «Тагил без ям» в социальных сетях.
Общественник также уточнил, что «Тагилдорстрой» работает сегодня над устранением перекопов.
Ожидается, что на этой неделе также начнутся работы по фрезерованию дорог на ул. Выйская и Верхняя Черепанова.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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