В Нижнем Тагиле сегодня останавливали водителей, которые нарушили правила перевозки детей (ФОТО)

В течение этих двух часов было остановлено 29 нарушителей.

При этом 25 автомобилистов не обеспечили должным образом безопасность перевозки маленьких детей, еще у 3-х транспорт имел неисправности, а 1 ребенок-велосипедист нарушил ПДД.

Напоминаем, в этом году на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа в авариях пострадало 14 детей. Кроме того, смертельную травму получил 16-летний подросток на мотоцикле.

ФОТО: отделение пропаганды ОГИБДД Нижний Тагил

В начале мая на всю область прогремела новость о дорожной трагедии под Нижним Тагилом, в которой погиб новорожденный. И хотя младенец находился в автолюльке, его перевозка осуществлялась неправильно. А именно: погибший ребенок располагался головой к подушкам безопасности. В ГИБДД заявляют, что везти младенца, таким образом, категорически запрещено: при столкновении фронтальные подушки безопасности могут ударить по неокрепшему черепу малыша.

Кроме того, в том же автомобиле на заднем сидении находился еще один ребенок 2-х лет. Его перевозили с использованием детского бустера, который не соответствовал возрасту малыша: согласно правилам перевозки, данное удерживающее устройство предназначено только для детей от 4-х лет.

В ГИБДД отмечают печальную тенденцию: родители все чаще стараются сэкономить деньги и покупают самые дешевые удерживающие устройства, лишь бы инспектор не выписал штраф. В ближайшее время ожидается ужесточение закона о перевозке детей. Например, бескаркасные удерживающие устройства будут запрещены.