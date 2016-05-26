В Нижнем Тагиле водитель на «Ниве» врезался в столб (ФОТО)
26 мая 2016, 08:35ТранспортТимофей Данилов
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Автовладелец был пьяный.
Сюжеты: Нижний Тагил
Дорожное происшествие случилось 21 мая на улице Красных Зорь. 41-летний водитель «Нивы», двигаясь в сторону улицы Балакинская, влетел в столб. От сильного столкновения автомобиль перевернулся на дороге.
Во время оформления материла ДТП инспекторы установили, что мужчина управлял транспортом, будучи пьяным. Водителя привлекли к административной ответственности.
Как сообщают в ГИБДД, за этот год в Нижнем Тагиле зарегистрировано почти 400 случаев пьяной езды. При этом 65 человек привлечены к уголовной ответственности за повторное управление транспортном под воздействием алкоголя. Чтобы снизить опасность на тагильских дорогах, ГИБДД регулярно проводит в городе профилактические рейды.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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