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1 065 нарушений ПДД выявлено в Нижнем Тагиле с начала 2017 года с помощью «скрытого патрулирования»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1 065 нарушений ПДД выявлено в Нижнем Тагиле с начала 2017 года с помощью «скрытого патрулирования»

26 мая 2017, 13:20Транспорт
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