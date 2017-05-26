1 065 нарушений ПДД выявлено в Нижнем Тагиле с начала 2017 года с помощью «скрытого патрулирования»

«Скрытое патрулирование» помогает нарядам ДПС эффективнее обнаруживать нарушения на дорогах города. При этом сотрудники Госавтоинспекции остаются незаметными в автомобильном потоке.

Такой способ контроля значительно влияет на законопослушность участников дорожного движения – пешеходов и водителей. Так, только в период с 1 апреля по 20 мая в Нижнем Тагиле выявлено 330 нарушений ПДД.

Наиболее частые нарушения, встречающиеся среди водителей: превышение скорости движения на автотрассе, тонировка стекол, вождение без прав, нарушения при перевозке детей. Пешеходы нарушили правила при пересечении проезжей части 116 раз, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД