1 065 нарушений ПДД выявлено в Нижнем Тагиле с начала 2017 года с помощью «скрытого патрулирования»
26 мая 2017, 13:20Транспорт
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Метод «скрытого патрулирования», применяемый в Нижнем Тагиле для работы сотрудниками ДПС, помог выявить многочисленные нарушения ПДД, допускаемые водителями и пешеходами.
Сюжеты: Нижний Тагил
«Скрытое патрулирование» помогает нарядам ДПС эффективнее обнаруживать нарушения на дорогах города. При этом сотрудники Госавтоинспекции остаются незаметными в автомобильном потоке.
Такой способ контроля значительно влияет на законопослушность участников дорожного движения – пешеходов и водителей. Так, только в период с 1 апреля по 20 мая в Нижнем Тагиле выявлено 330 нарушений ПДД.
Наиболее частые нарушения, встречающиеся среди водителей: превышение скорости движения на автотрассе, тонировка стекол, вождение без прав, нарушения при перевозке детей. Пешеходы нарушили правила при пересечении проезжей части 116 раз, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД
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