Немецкая иномарка на ходу загорелась в Екатеринбурге (ФОТО)
26 мая 2017, 08:00Транспорт
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В столице Урала 25 мая на улице Щорса загорелся автомобиль. Сообщается, что Ауди 100 был на ходу.
Сюжеты: Екатеринбург
Судя по фотографиям с места происшествия, автомобиль сгорел полностью, передает E1.ru.
Очевидцы рассказали, что женщина увидела пламя из-под капота, затем припарковалась, вышла из авто и вызвала спасателей. В это время по улице как ни в чем не бывало проезжали автомобили.
В инциденте никто не пострадал. Пожар распространился на площади 4 кв.м.
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Фото: E1.ru
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