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Рейс в Турцию авиакомпании Nordwind задержан на 8 часов в екатеринбургском Кольцово
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рейс в Турцию авиакомпании Nordwind задержан на 8 часов в екатеринбургском Кольцово

26 мая, 16:05Транспорт
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