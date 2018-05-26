Рейс в Турцию авиакомпании Nordwind задержан на 8 часов в екатеринбургском Кольцово
26 мая, 16:05Транспорт
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Отправление самолета в Анталью 25 мая было отсрочено на 8 часов в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Клиенты авиакомпании Nordwind отправились в полет только в 12.00 вместо запланированных 04.00.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщили ИА «Уралинформбюро» в пресс-службе аэропорта, рейс N4 1841 был перенесен по причине авиатехнических неполадок, а именно длительной подготовки воздушного судна к полету. Всё это время сотрудники перевозчика осуществляли обслуживание уральских туристов.
Вследствие задержки авиаперевозчик отложил и обратный рейс N4 1842 направлением из Антальи в Екатеринбург почти на 8 часов.
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