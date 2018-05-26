Рейс в Турцию авиакомпании Nordwind задержан на 8 часов в екатеринбургском Кольцово

Как сообщили ИА «Уралинформбюро» в пресс-службе аэропорта, рейс N4 1841 был перенесен по причине авиатехнических неполадок, а именно длительной подготовки воздушного судна к полету. Всё это время сотрудники перевозчика осуществляли обслуживание уральских туристов.