С 1 июня трамваи в Нижнем Тагиле начнут ходить по летнему расписанию
Сегодня, 16:11ТранспортФото: Олег Ладыгин / ОД «Тагилтрам»
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МУП «Тагильский трамвай» с 1 июня вводит летнее расписание движения составов, сообщается на официальном сайте предприятия.
Сюжеты: Нижний Тагил
На сайте «Тагильского трамвая» пока опубликован график движения в будние дни совместно с зимним расписанием, которое действует сейчас. Расписание на выходные появится в ближайшее время.
При этом до конца мая на некоторых маршрутах останется сокращенное количество рейсов. Расписание дежурных составов, курсирующих с 3:40 до 5:40, меняться не будет.
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