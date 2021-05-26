Куйвашев и Старков проконтролировали ход ремонта моста на Циолковского в Тагиле

Объект сложный, крупный. 1,65 миллиарда рублей по контракту. Изначально планировалось, что будет делаться до 2024 года. С учетом федеральной поддержки, 600 миллионов уже предоставлены и есть понимание, что при опережающих темпах федеральное финансирование также будет дополнительно выделено. Задача стоит до 10 сентября открыть движение через мост и ко Дню города полностью провести работы с расширением проезжей части до 4 полос и очистными сооружениями, сказал Старков.