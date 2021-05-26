Куйвашев и Старков проконтролировали ход ремонта моста на Циолковского в Тагиле

Куйвашев и Старков проконтролировали ход ремонта моста на Циолковского в Тагиле
Куйвашев и Старков проконтролировали ход ремонта моста на Циолковского в Тагиле
Сегодня, 17:18ТранспортФото: Департамент информационной политики
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков проконтролировали ход ремонта путепровода на Циолковского в Нижнем Тагиле.

26 мая они посетили Нижний Тагил с рабочим визитом.

Представитель компании «УСМ», которая является подрядчиком по реконструкции моста, отметил, что по ходатайству главы региона в этом году на проект уже выделено 600 миллионов рублей из федерального бюджета.

Сейчас рабочие фрезеруют дорожное покрытие на трамвайных путях и разбирают покрытия. Планируется поднятие моста на полтора метра, возведение новых опорных стенок.

Также подрядчик пояснил, что 25 мая был подписан договор с РЖД, чтобы проводить работы непосредственно на самом путепроводе и отметил, что ремонт моста планируется закончить 10 сентября.

Василий Старков поблагодарил строителей, а также отметил, что объект сложный и дорогостоящий.

Объект сложный, крупный. 1,65 миллиарда рублей по контракту. Изначально планировалось, что будет делаться до 2024 года. С учетом федеральной поддержки, 600 миллионов уже предоставлены и есть понимание, что при опережающих темпах федеральное финансирование также будет дополнительно выделено. Задача стоит до 10 сентября открыть движение через мост и ко Дню города полностью провести работы с расширением проезжей части до 4 полос и очистными сооружениями, сказал Старков.

Главное, по его мнению, чтобы работы не останавливались из-за расположения железной дороги под мостом, так как требуются допуски для работы на объекте.

Основная сложность — то, что перекрывается движение по основной артерии, по которой ездят на работу и с работы, поэтому стоят кратчайшие сроки по реализации, чтобы у людей было максимально меньше проблем, добавил Старков.

Фото:TagilCity.ru

Евгений Куйвашев предупредил подрядчика, что лично проконтролирует сроки завершения реконструкции.

Горожане тоже должны знать, как ведется ремонт и ничего не должно сказаться на сроках, сказал губернатор.

Для этого Евгений Куйвашев поручил муниципалитету организовать на мосту на Циолковского установку онлайн-камер, для того, чтобы тагильчане могли наблюдать за ходом ремонтных работ в режиме реального времени. Губернатор предложил вести трансляцию на сайте информагентства TagilCity.ru.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний ТагилМост на Циолковского
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