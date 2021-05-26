Куйвашев и Старков проконтролировали ход ремонта моста на Циолковского в Тагиле

26 мая они посетили Нижний Тагил с рабочим визитом.
Представитель компании «УСМ», которая является подрядчиком по реконструкции моста, отметил, что по ходатайству главы региона в этом году на проект уже выделено 600 миллионов рублей из федерального бюджета.
Сейчас рабочие фрезеруют дорожное покрытие на трамвайных путях и разбирают покрытия. Планируется поднятие моста на полтора метра, возведение новых опорных стенок.
Также подрядчик пояснил, что 25 мая был подписан договор с РЖД, чтобы проводить работы непосредственно на самом путепроводе и отметил, что ремонт моста планируется закончить 10 сентября.
Василий Старков поблагодарил строителей, а также отметил, что объект сложный и дорогостоящий.
Объект сложный, крупный. 1,65 миллиарда рублей по контракту. Изначально планировалось, что будет делаться до 2024 года. С учетом федеральной поддержки, 600 миллионов уже предоставлены и есть понимание, что при опережающих темпах федеральное финансирование также будет дополнительно выделено. Задача стоит до 10 сентября открыть движение через мост и ко Дню города полностью провести работы с расширением проезжей части до 4 полос и очистными сооружениями, сказал Старков.
Главное, по его мнению, чтобы работы не останавливались из-за расположения железной дороги под мостом, так как требуются допуски для работы на объекте.
Основная сложность — то, что перекрывается движение по основной артерии, по которой ездят на работу и с работы, поэтому стоят кратчайшие сроки по реализации, чтобы у людей было максимально меньше проблем, добавил Старков.
Евгений Куйвашев предупредил подрядчика, что лично проконтролирует сроки завершения реконструкции.
Горожане тоже должны знать, как ведется ремонт и ничего не должно сказаться на сроках, сказал губернатор.
Для этого Евгений Куйвашев поручил муниципалитету организовать на мосту на Циолковского установку онлайн-камер, для того, чтобы тагильчане могли наблюдать за ходом ремонтных работ в режиме реального времени. Губернатор предложил вести трансляцию на сайте информагентства TagilCity.ru.