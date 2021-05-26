Проектировать ремонт еще 4 дорог в Нижнем Тагиле в рамках БКАД будет ООО «УБТ-Сервис»

Напомним, в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта БКАД в 2021 году будут отремонтированы 14 дорог в различных районах города. В администрации города отметили, что работы ведутся с опережением графика. Предположительно, дорога на улице Кушвинской будет сдана в эксплуатацию уже в мае.