Дороги для ремонта трамвайных путей перекроют на неделю на Вагонке в Нижнем Тагиле

Дороги для ремонта трамвайных путей перекроют на неделю на Вагонке в Нижнем Тагиле
Дороги для ремонта трамвайных путей перекроют на неделю на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:00ТранспортФото: 1MI
С 4 по 11 июня будет закрыто движение транспорта на пересечении Ленинградского и Дзержинского проспектов в связи с ремонтом трамвайных путей. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Проезд для автомобилей и общественного транспорта закроют 4 июня с 9.00, работы должны быть завершены 11 июня в полночь. МУП «Тагильский трамвай» необходимо заранее установить соответствующие дорожные знаки на Ленинградском проспекте. Схема была утверждена после согласования с управлением городским хозяйством администрации города. Также об изменении схемы дорожного движения сообщат в ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, в связи работами по реконструкции привокзальной площади в Нижнем Тагиле часть автобусов будет останавливаться не у магазина «Алиас», а напротив железнодорожного вокзала. Для этого подготовлена специальная площадка.

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