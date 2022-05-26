Ливневая канализация будет усилена на привокзальной площади в Нижнем Тагиле

На привокзальной площади в Нижнем Тагиле возникла проблема с отведением воды на парковке у гостиницы. В связи с этим ливневая канализация будет усилена.

По проекту реконструкции привокзальной площади предусмотрен только один колодец. Однако специалисты МУП «Тагилдорстрой» считают, что этого будет недостаточно, чтобы вся вода уходила во время дождей и таяния снега. Сейчас проект дорабатывают, будет установлено еще два дополнительных колодца, сообщил TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. С таким решением согласился глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Лучше перестраховаться, это не очень дорого. Зато тагильчане будут ходить по сухому асфальту, заявил мэр. Также на выездном совещании, прошедшем 26 мая, было принято решение заменить запланированный газон между трамвайных путей на асфальт. Фото: TagilCity.ru Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается реконструкция привокзальной площади. Для обустройства ливневой канализации некоторые остановки общественного транспорта будут перенесены. Остановки общественного транспорта перенесут у привокзальной площади в Нижнем Тагиле

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