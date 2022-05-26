Остановки общественного транспорта перенесут у привокзальной площади в Нижнем Тагиле

Остановки некоторых маршруток и автобусов планируется перенести на привокзальной площади Нижнего Тагила в связи с реконструкцией.

Транспорт, который сейчас останавливается на улице Садовой у магазина «Алиас», будет высаживать пассажиров у железнодорожного вокзала. Мы специально организовали новую парковку для того, чтобы обустроить ливневую канализацию. Будем делать отводы в сторону от центрального колодца, рассказал журналисту TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. Напомним, реконструкцию привокзальной площади и установку стелы «Город трудовой доблести» планируется окончить к 300-летию Нижнего Тагила. Для монумента в конце апреля рабочие уже залили фундамент. Началась установка стелы «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле

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