Систему одного билета на трамваи планируется ввести в Нижнем Тагиле

Вопрос о введении системы одного билета на трамваи поднял мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время выездного совещания по реконструкции привокзальной площади.

Надо продумать систему одного билета на трамваи, чтобы при пересадке на другие маршруты тагильчанам не приходилось второй раз платить, рассказал TagilCity.ru глава города Владислав Пинаев. Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться с директором МУП «Тагильский трамвай» Игорем Темновым. На сегодняшний день стоимость одной поездки в трамвае в Нижнем Тагиле составляет 21 рубль, а для школьников и пенсионеров (при предъявлении документа) — 13 рублей. Также у пассажиров есть возможность приобрести проездные билеты на месяц или половину месяца за 1100 и 600 рублей соответственно. Проездной билет на один день обойдется тагильчанам в 70 рублей. Напомним, в Нижнем Тагиле стоимость проезда на автобусах и маршрутках поднялась с 21 до 22 рублей, именно такой тариф одобрили перевозчикам в региональной энергетической комиссии. Однако руководителей транспортных компаний не устроила такая цена. Администрация города согласилась в ними и послала в РЭК запрос на увеличение тарифа до 24 рублей. Повышение проезда в Нижнем Тагиле до 24 рублей рассмотрят в РЭК

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