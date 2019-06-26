Пожарные Екатеринбурга будут ездить на мотоциклах BMW

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В Екатеринбурге на вооружение пожарной части на улице Серафимы Дерябиной поступили мотоциклы BMW, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Два мотоцикла уже начали выезжать на улицы города, всего в Екатеринбурге будет четыре таких транспортных средства. В МЧС пояснили, что мотоциклы будут использоваться в случае необходимости срочно попасть на место ЧП, например, при серьезных ДТП. Также транспортные средства будут выезжать на дороги для разведывания ситуации. Так, когда требуется разобраться на месте, какая именно техника и в каком количестве необходима для ликвидации ЧП.
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Каждый мотоцикл оснащен аптечкой, огнетушителем и устройством для деблокировки авто.
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