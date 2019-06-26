Самолет «Аэрофлота» не мог вылететь из Кольцово из-за пробитого колеса

Вылет самолета перенесли на час, к пассажирам вышел представитель авиакомпании, который пояснил, что у самолета пробито колесо.

В Кольцово корреспондентам Ура.ру информацию подтвердили, сообщив, что повреждение обнаружилось во время послеполетного осмотра, на посадочной полосе предметов, которые могли привести к нему, не обнаружено. Самолет смог вылететь после замены колеса.