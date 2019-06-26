Самолет «Аэрофлота» не мог вылететь из Кольцово из-за пробитого колеса
Сегодня, 08:28ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Boeing 737 «Аэрофлота» должен был вылететь из Екатеринбурга в Москву в 23:00 во вторник, однако пассажирам сообщили, что вылет задерживается по техническим причинам, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Вылет самолета перенесли на час, к пассажирам вышел представитель авиакомпании, который пояснил, что у самолета пробито колесо.
В Кольцово корреспондентам Ура.ру информацию подтвердили, сообщив, что повреждение обнаружилось во время послеполетного осмотра, на посадочной полосе предметов, которые могли привести к нему, не обнаружено. Самолет смог вылететь после замены колеса.
Напомним, в марте этого года в Кольцово на самолетах «Победы» перед вылетом оказались порезаны колеса.
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