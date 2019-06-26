Жители Екатеринбурга поддержали идею строительства второй ветки метро

Екатеринбуржцам предлагалось выбрать между вариантами «Жизненно необходима» и «Не нужна». Последний вариант выбрали 4% проголосовавших, 96% поддержали идею строительства. В опросе приняли участие 4,5 тысячи респондентов.

Проект второй ветки метро «забраковал» Минтранс, сообщив, что мэрия Екатеринбурга предоставила недостаточное финансовое обоснование. Доработать проект властям предложил полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Он сообщил, что Владимир Путин поддерживает идею строительства второй ветки метрополитена к 300-летию столицы Урала.