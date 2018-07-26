Первая библиотека на колесах заработала в Свердловской области

В Свердловской области начал работу первый в регионе комплекс библиотечного обслуживания. Офис будет осуществлять работу в Ирбитском районе.
Стоимость проекта составляет 4 миллиона рублей. Мобильный офис предоставляет гражданам доступ к порталу «Госуслуги». Компьютеры в библиотеке на колесах оснащены клавиатурой Брайля.
Всего в передвижной библиотеке имеется около 500 изданий. Офис будет осуществлять работу в Ирбитском районе.
На сегодняшний день в составе Ирбитского района 103 населенных пункта, библиотеки есть только в 35 из них, теперь в 68 территорий, не имеющих стационарной библиотеки, раз в месяц будет приезжать Библиобус,отметили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Правительство региона ведет работу по развитию библиотечной сети и повышению информатизации учреждений. Читателей привлекают различными акциями по популяризации чтения. Мероприятия осуществляют региональное Министерство культуры, Министерство образования и Департамент молодежной политики.