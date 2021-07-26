Автомобилисты встали в огромную пробку на Кольцовском тракте в Екатеринбурге

Автомобилисты встали в огромную пробку на Кольцовском тракте в Екатеринбурге
Автомобилисты встали в огромную пробку на Кольцовском тракте в Екатеринбурге
Сегодня, 09:19ТранспортФото: Е1.ru
Из-за ремонта дороги автомобилисты встали в огромную пробку на Кольцовском тракте в Екатеринбурге. Перекрыты три полосы движения.

Три полосы из-за ремонта дороги перекрыли утром в понедельник 26 июля на Кольцовском тракте, из-за чего на трассе выросла многокилометровая пробка. Очевидуы сообщают, что стоять в ней приходится больше часа.

Осветите эту новость, пожалуйста, так, чтобы наш губернатор опять сюда приехал и «навтыкал» работникам, написал очевидец Е1.

Автомобилисты сообщают, что на участке около моста снят слой асфальта, одну из полосу перегораживает «КамАЗ».

Напомним, дальнобойщик из Татарстана, по вине которого под Екатеринбургом в конце апреля 2021 года обвалился пешеходный мост, отказывается выплатить ущерб — 10 миллионов рублей. После аварии водитель пытался скрыться, но был задержан сотрудниками ГИБДД.

Сюжеты:
Екатеринбург
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