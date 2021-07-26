Автомобилисты встали в огромную пробку на Кольцовском тракте в Екатеринбурге

Напомним, дальнобойщик из Татарстана, по вине которого под Екатеринбургом в конце апреля 2021 года обвалился пешеходный мост, отказывается выплатить ущерб — 10 миллионов рублей. После аварии водитель пытался скрыться, но был задержан сотрудниками ГИБДД.