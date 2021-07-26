Из-за отказа автопилота пассажирский лайнер приземлился в Екатеринбурге

Из-за отказа автопилота пассажирский лайнер приземлился в Екатеринбурге
Из-за отказа автопилота пассажирский лайнер приземлился в Екатеринбурге
Сегодня, 15:51ТранспортФото: 1МI
Самолет со 130 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» из-за отказа автопилота.

Из-за отказа автопилота борту А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который направлялся из Екатеринбурга в Минеральные воды, пришлось возвращаться в пункт вылета — аэропорпт «Кольцово». Инцидент случился днем 26 июля.

Никто из 130 пассажиров самолета, в том числе 21 ребенка, а также членов экипажа не пострадал.

По данному факту проверку проводит региональная транспортная прокуратура, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-служба ведомства.

Напомним, утром 17 июля пассажирский самолет авиакомпании «Победа», летевший из Екатеринбурга в Сочи, столкнулся при взлете с птицей, из-за чего лайнеру пришлось остаться в аэропорту «Кольцово». Задержка вылета составила почти час.

Сюжеты:
Екатеринбург
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