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#домахорошо
Произошел сбой: вылет самолетов из «Кольцово» задерживается более 5 часов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сообщение отправлено.
20160516 24815

Произошел сбой: вылет самолетов из «Кольцово» задерживается более 5 часов

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