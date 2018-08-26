Произошел сбой: вылет самолетов из «Кольцово» задерживается более 5 часов

В расписании самолетов компании «Уральские авиалинии» произошло нарушение графика. В настоящий момент задерживается прилет трех самолетов в аэропорт Екатеринбурга, регистрация пассажиров, ожидающих вылета из «Кольцово» также отсрочена.

По информации от пресс-секретаря авиакомпании, причина задержки рейсов в сбое расписания. Все меры по минимизации периода ожидания предприняты. Авиакомпания принесла свои извинения за неудобство пассажирам.