Произошел сбой: вылет самолетов из «Кольцово» задерживается более 5 часов

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В расписании движения самолетов авиакомпании «Уральские авиалинии» произошел масштабный сбой.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: URA.RU
В расписании самолетов компании «Уральские авиалинии» произошло нарушение графика. В настоящий момент задерживается прилет трех самолетов в аэропорт Екатеринбурга, регистрация пассажиров, ожидающих вылета из «Кольцово» также отсрочена.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По информации от пресс-секретаря авиакомпании, причина задержки рейсов в сбое расписания. Все меры по минимизации периода ожидания предприняты. Авиакомпания принесла свои извинения за неудобство пассажирам.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей