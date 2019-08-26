В Свердловской области за четыре дня поймали 218 пьяных водителей
Сегодня, 12:15ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В период с 22 по 25 августа в Свердловской области прошли рейды по выявлению нетрезвых водителей, сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
За четыре дня были остановлены 218 пьяных автомобилистов. В отношении всех составлены протоколы об административном правонарушении, водители отстранены от управления транспортными средствами.
Помимо этого, на Среднем Урале за четыре дня остановлены 265 автолюбителей, находившихся за рулем без права управления транспортным средством.
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