В тагильских трамваях заработал безналичный расчет

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В Нижнем Тагиле кондукторы трамваев получили терминалы, теперь проезд можно оплатить не только наличными, но и банковской картой, сообщается в официальной группе «Тагильского трамвая» в соцсети.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вместо билетов в катушках в тестовом режиме запущены терминалы, печатающие чек при оплате проезда, информирует перевозчик.
На чеке указываются дата и время, когда был оплачен проезд. Предполагается, что в дальнейшем можно внедрить систему повременной оплаты проезда, когда билет действителен определенное время. Такое нововведение может быть интересно тем, кто, например, добирается с пересадками.
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