Первый диагональный пешеходный переход появился в Нижнем Тагиле

Отныне тагильчане смогут переходить дорогу по диагональной «зебре». «Сигнал-3» обустраивают перекрёсток улиц Победы и Пархоменко. Специальные светофоры, ориентировочно, начнут работать уже завтра — 27 августа.
Обустройство данного участка дороги проводится по техзаданию Управление городским хозяйством администрации Нижнего Тагила.
Почему Пархоменко-Победы? - Потому, что на перекрёстке уже выполнено занижение бордюров в диагональном направлении. Мы устанавливаем дополнительно пешеходные светофоры, завтра наносим разметку и корректируем время горения сигналов светофора, рассказал TagilCity.ru руководитель МУП «Сигнал-3» Вячеслав Сизов.
В горадминистрации ранее заявили о планах по нанесению диагональной разметки. Но для этого необходимо подготовить сами дорожные объекты – оборудовать дорожными знаками и выходами ограждений по ГОСТу. Пилотные перекрёстки планируют организовать уже в 2021 году.