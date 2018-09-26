Ремонт перекрестка на ул. Максима Горького – ул. Черных завершен в Нижнем Тагиле
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26 сентября в Нижнем Тагиле завершился ремонт дороги на перекрёстке ул. Максима Горького – ул. Черных. Движение для автотранспорта на этом участке открыто.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ремонт должен был проводиться с 17 по 27 сентября, однако подрядчик завершил все работы на день раньше.
Открытие движение на перекрёстке позволит оптимизировать потоки машин в районе Выи, а также на направлении ГГМ – центр города, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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