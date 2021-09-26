Свердловский байкер отправился в Крым на советском «муравье»

Кентишка-муравьишка после пробега, остаётся на ПМЖ в Крыму. Будет возить свеже-пойманную рыбку или брикеты для камина. Южный климат, позволяет это делать круглый год, да и вообще в Евпатории 300 солнечных дней в году. К сожалению, нам на Урале такого себе не позволить,поделился Аркадий на своей странице.