Свердловский байкер отправился в Крым на советском «муравье»

Свердловский байкер отправился в Крым на советском «муравье»
Свердловский байкер отправился в Крым на советском «муравье»
Сегодня, 15:56ТранспортФото: Аркадий Пилосов / со страницы в Instagram
Аркадий Пилосов из Екатеринбурга решил поставить эксперимент и отправился в теплые края на своем мотоцикле времен СССР. Байкеру предстоит преодолеть расстояние в 3 тысячи километров.

Житель Екатеринбурга Аркадий Пилосов поехал в Крым на мотоцикле «муравей» — эти трехколесные транспортные средства были популярны среди жителей Советского союза. В путешествие свердловчанин отправился в воскресенье, 26 сентября. Об этом Аркадий сообщил на своей странице в Instagram.

Инструменты, палатку, спальники, коврики, посуду и провизию мы погрузили ещё вчера. Сам муравей, на обкатке показал себя неплохо, увидим, как он это сделает на дистанцию в 3000 км. Кто ездил в Крым своим ходом? Напишите, какой маршрут самый лёгкий? Где хорошая дорога и достаточно заправок по пути? поделился свердловчанин со своими подписчиками.

Фото:Аркадий Пилосовсо страницы в Instagram

За несколько дней до поездки екатеринбуржец выкладывал фото своего трехколесного друга — мужчина модернизировал советскую технологию. Он поменял все расходные материалы — подшипники, сайлентблоки, заменил тормозные колодки, прокачал амортизаторы.

Аркадий планирует оставить мотоцикл в Крыму — там у свердловчанина есть недвижимость.

Кентишка-муравьишка после пробега, остаётся на ПМЖ в Крыму. Будет возить свеже-пойманную рыбку или брикеты для камина. Южный климат, позволяет это делать круглый год, да и вообще в Евпатории 300 солнечных дней в году. К сожалению, нам на Урале такого себе не позволить,поделился Аркадий на своей странице.

Фото:Аркадий Пилосовсо страницы в Instagram

По словам байкера, мотосезон многие его коллеги по хобби уже завершили. Однако, свердловчанин планирует эксплуатировать свой мотоцикл круглый год.

На сегодняшний день 90% байкеров уже законсервировали, своих железных друзей до следующего года. И вскоре они разъедутся по тёплым гаражам. 7 месяцев холода, без кайфа и драйва. Мой [мотоцикл] решил трудиться круглый год, поэтому и переезжает в Крым, резюмировал екатеринбуржец.

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Сюжеты:
Екатеринбург
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