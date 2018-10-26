Четверо пьяных мужчин угнали автомобиль у жителя Верхней Салды
Верхнесалдинец обратился в полицию после угона автомобиля. В течение 30 минут правоохранительные органы обнаружили угнанную машину, в салоне которой находились четверо пьяных мужчин. За рулём сидел житель Нижней Салды, который представился зятем хозяина авто.
25 октября 43-летний житель Верхней Салды заявил в полицию об угоне автомобиля. Выходя на ночную смену, он оставил машину у проходной ВСМПО, а утром обнаружил, что транспортного средства на месте нет. На место выехала оперативно-следственная группа, а приметы и госномер передали нарядам ППС и ГИБДД.
Спустя полчаса экипаж ДПС сообщил об обнаружении угнанного автомобиля на улице Энгельса, 85. В салоне машины находились четыре пьяных мужчины, а за рулём сидел житель Нижней Салды, который заявил полицейским, что приходятся хозяину авто зятем.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 166 УК РФ «Угон», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области. Задержанному назначено наказание за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. 10 суток он проведёт под административным арестом.