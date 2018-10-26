Четверо пьяных мужчин угнали автомобиль у жителя Верхней Салды

25 октября 43-летний житель Верхней Салды заявил в полицию об угоне автомобиля. Выходя на ночную смену, он оставил машину у проходной ВСМПО, а утром обнаружил, что транспортного средства на месте нет. На место выехала оперативно-следственная группа, а приметы и госномер передали нарядам ППС и ГИБДД.

Спустя полчаса экипаж ДПС сообщил об обнаружении угнанного автомобиля на улице Энгельса, 85. В салоне машины находились четыре пьяных мужчины, а за рулём сидел житель Нижней Салды, который заявил полицейским, что приходятся хозяину авто зятем.