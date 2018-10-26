Опасно для жизни: нарушения выявлены при проверке водителей автобусов в Нижнем Тагиле

26 октября сотрудники отделения технического надзора совместно с сотрудниками других подразделений ГАИ в Нижнем Тагиле проверили водителей автобусов Тагилстроевского района.

На улице Металлургов выявлены два факта перевозки пассажиров сверх установленного заводом изготовителем количества. Тагильчане возразили сотрудникам ГИБДД, что не имеют другой возможности уехать на работу, забыв о том, что подобная перевозка несет смертельную опасность.

Еще два нарушения, выявленные у водителей автобусов, связаны с отсутствие предрейсового осмотра медиком и предрейсового осмотра транспортного средства механиком.

Один из водителей оправдался тем, что на другое место работы его не берут. Второй заявил, что впервые нарушает порядок подготовки ТС к рейсу.