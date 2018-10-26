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Участок трассы Р-351 Екатеринбург-Тюмень будет реконструирован за 7,2 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Road 220058 960 720

Участок трассы Р-351 Екатеринбург-Тюмень будет реконструирован за 7,2 млн рублей

Сегодня, 12:53ТранспортФото: pixabay.com
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