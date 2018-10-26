Участок трассы Р-351 Екатеринбург-Тюмень будет реконструирован за 7,2 млн рублей

Для совершения капитального ремонта трассы, Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» ищет подрядчика. Заказчик готов рассмотреть планы реконструкции дороги стоимость 7,2 млн рублей, сумма заказа указана на сайте госзакупок.

В рамках реконструкции нужно будет сделать план на ремонт участка от 240 до 250-го километра. На данный момент покрытие участка асфальтобетонное. На участке функционируют четыре полосы движения 2×3,5+2×3,5 метра шириной. Какие именно изменения будут внесены - пока неизвестно, но план капитального ремонта должен быть разработан в 2018 году.

В начале сентября на участке со 123 по 133 км автодороги рабочие сделали реверсивное движение. На участке обещали обновить покрытие и отремонтировать обочины до конца сентября. Помимо этого, в ноябре 2018 года планировалось закончить реконструкцию моста на 23 км трассы Екатеринбург-Тюмень.