Фирму экс-депутата Карапетяна оштрафуют за нарушения при ремонте дороги в Ослянку

С момента получения контракта в июле ООО ДСК «Строймеханизация» должна была выполнить и сдать часть работ 1 августа 2019 года. В сентябре общественники побывали на месте и установили, что работы не выполнены, а также нарушаются правила организации дорожного движения.

После выезда в Верхнюю Ослянку, стало понятно, что подрядчик не намерен выполнять свои обязательства по ремонту дороги В.Ослянка — Серебрянка. Он просто тянул время. На момент осмотра было прокопано менее 75 метров кювета. И все. И это за 2 месяца с момента начала работ,сообщил председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

До 2013 года совладельцами фирмы были братья Карапетян — Армен (экс-депутат Законодательного Собрания) и Рафик. За ремонт этой автодороги подрядчик по контракту должен получить 97 миллионов рублей, изначальная стоимость работ была заявлена на уровне 103 млн рублей. Общественники уверены, что снижение стоимости работ подрядчик сможет обеспечить только за счет снижения качества работ или экономии на материалах.

Ранее в подобных нарушениях свердловское УФАС обвинило еще одну компанию, подконтрольную Армену Карапетяну и его брату Рафику. Подрядчик не уложил скальный грунт на нескольких участках автодороги Ревда — Мариинск — Краснояр, но ГКУ СО «Управление автодорог» работы приняло и фирма получила за них 3 млн рублей. После расследования УФАС в августе 2017 года фирма «СУ-196» попала в реестр недобросовестных подрядчиков.

В связи с этим общественник направил обращение в министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области с требованием проверить деятельность заказчика и наказать подрядчика. 23 октября заместитель министра транспорта Денис Чегаев сообщил общественнику, что подрядная организация будет оштрафована «по всем случаям нарушения требований госконтракта».

Данных о проверки в отношении ГКУ СО «Управление автодорог» в ответе замминистра нет, однако значится, что окончание всех работ запланировано на август 2020 года и чиновники неоднократно обращались к подрядчику «с требованиями о необходимости в кратчайшие сроки начать ремонтные работы».