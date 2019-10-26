В России планируют переименовать «плацкарты»

Новые названия начнут использовать с января 2020 года. Как рассказал гендиректор ФПК Петр Иванов, появятся названия четырех классов: бюджет, эконом, комфорт и бизнес. Также он добавил, что в новых купейных и плацкартных вагонах есть душевые, холодильники, микроволновые печи и розетки. Вагоны, прежде всего, заменяют на самых загруженных маршрутах, планируется, что к 2025 году обновят 35% парка.