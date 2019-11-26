В Свердловской области в выходные задержали 136 пьяных водителей
Сегодня, 11:54ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В период с 22 по 24 ноября в Свердловской области сотрудники ГИБДД задержали 136 нетрезвых водителей, сообщает пресс-служба ведомства.
Среди 136 задержанных 16 совершили данное правонарушение повторно, и теперь их может ждать уголовное наказание. Еще 22 автомобилиста с признаками алкогольного опьянения отказались пройти медосвидетельствование, их ожидает административное наказание в виде штрафа, а также лишние водительских прав.
За 10 месяцев этого года в регионе по вине пьяных автомобилистов произошло 257 ДТП.
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