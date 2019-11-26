В Свердловской области в выходные задержали 136 пьяных водителей

Среди 136 задержанных 16 совершили данное правонарушение повторно, и теперь их может ждать уголовное наказание. Еще 22 автомобилиста с признаками алкогольного опьянения отказались пройти медосвидетельствование, их ожидает административное наказание в виде штрафа, а также лишние водительских прав.