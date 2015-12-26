30 декабря в Нижний Тагил пустят дополнительную «Ласточку»

«Свердловская пригородная компания» ожидает 30 декабря значительное увеличение пассажиропотока. Чтобы удовлетворить спрос на перевозку пассажиров, она вводит в этот день дополнительный электропоезд повышенной комфортности.

«Ласточка» отправится из Екатеринбурга в 17:25 по местному времени и прибудет в Нижний Тагил вечером, в 19:24. Будут сделаны следующие остановки: о.п. ВИЗ, Верх-Нейвинск, Невьянск. Время в пути составит два часа.