30 декабря в Нижний Тагил пустят дополнительную «Ласточку»
26 декабря 2015, 15:00ТранспортДенис Таратонов
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30 декабря в Нижний Тагил из Екатеринбурга пустят дополнительный электропоезд.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
«Свердловская пригородная компания» ожидает 30 декабря значительное увеличение пассажиропотока. Чтобы удовлетворить спрос на перевозку пассажиров, она вводит в этот день дополнительный электропоезд повышенной комфортности.
«Ласточка» отправится из Екатеринбурга в 17:25 по местному времени и прибудет в Нижний Тагил вечером, в 19:24. Будут сделаны следующие остановки: о.п. ВИЗ, Верх-Нейвинск, Невьянск. Время в пути составит два часа.
Тагильчане всегда могут ознакомиться с расписанием пригородных электропоездов на сайте TagilCity.ru.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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