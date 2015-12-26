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В мэрии обсудили вопросы безопасности дорожного движения и содержания улично-дорожной сети
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В мэрии обсудили вопросы безопасности дорожного движения и содержания улично-дорожной сети

26 декабря 2015, 09:30ТранспортMaurice
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