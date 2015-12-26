В мэрии обсудили вопросы безопасности дорожного движения и содержания улично-дорожной сети

По информации начальника отдела государственной инспекции по безопасности дорожного движения ММУ МВД России «Нижнетагильское» Анатолия Чернова, за 11 месяцев 2015 года в городе зарегистрировано 267 дорожно-транспортных происшествий, в которых были травмированы 330 тагильчан и 16 погибли. В половине случаев причиной ДТП стало неудовлетворительное состояние дорожного полотна. Анализ ситуации показал, что количество инцидентов на дороге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года несколько выросло, но уменьшилась тяжесть последствий. Также возросло количество наездов на пешеходов и количество ДТП с участием детей.

Сотрудники госавтоинспекции провели за отчетный период 70 рейдов по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, - проинформировал Анатолий Чернов, - в образовательных учреждениях состоялось около двух тысяч профилактических бесед с учащимися.

В 2015 году на городских магистралях размещено 2330 знаков «пешеходный переход», оборудовано 40 искусственных неровностей и установлено 1440 метров ограждений у пешеходных переходов и перекрестков.

Сергей Носов обратил внимание участников комиссии на увеличение числа детского травматизма на дорогах, несмотря на проводимые профилактические мероприятия.

Необходимо провести тщательный анализ поведения детей на дорогах и пешеходных переходах с помощью камер видеофиксации, установленных в городе сказал Глава города.

По мнению мэра, требуется усилить пропагандистскую деятельность в средствах массовой информации по предупреждению ДТП.