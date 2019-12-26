200 проектов и 1 обрушение: что известно о подрядчике на мост через Тагильский пруд

Согласно сайту «АльмакорГруп», компания образована в 1991 году. В 2004-м она расширила объём работ и на следующий год в результате реструктуризации бизнеса появился бренд «Альмакор». По данным за 2018 год, выручка компании составила пять миллиардов рублей, а доходы и расходы — 5,1 миллиарда рублей и 5 миллиардов рублей соответственно. Соучредителями «АльмакорГруп» являются Сергей Вершинин, Михаил Лаврентьев и Алексей Афонский (он же — руководитель). Кроме того, все трое владеют ООО «Альмакор-Центр».

В портфолио «АльмакорГруп» более 200 мостовых сооружений, 6 транспортных тоннелей, установка шумозащитных экранов, 28 надземных и подземных пешеходных переходов, а география объектов охватывает Москву и Московскую область, Тверскую, Рязанскую и Новгородскую области, а также республика Мордовия и Пермский край.

В частности «АльмакорГруп» выступала субподрядчиком в строительстве эстакады на МКАД у ПАО «Мостотрест» — материнской компании тюменского «Мостстроя-11», который был главным претендентом на строительство моста через Тагильский пруд, но отказался, сославшись на экономическую нецелесообразность.

Также в качестве своих крупных объектов «АльмакорГруп» указывает мост «Багратион» через реку Москва, Третье транспортное кольцо в столице, участок МЖД для пуска аэроэкспресса в Домодедово и скоростную дорогу Москва — Санкт- Петербург. В 2019 году компания приступила к строительству развязки автомобильной дороги М-1 «Беларусь».

Отметим, в ноябре генподрядчика «АльмакорГруп» на строительстве виадука в Воронеже ООО «Региональная строительная компания» оштрафовали за ошибки в предоставлении данных. Как пишет «Блокнот Воронеж», «РСК» не сообщила городской дирекции дорожного хозяйства и благоустройства информацию о субподрядчике — «АльмакорГруп». Штраф составил — 300 тысяч рублей.

Кроме того, в 2018 году Лефортовская межрайонная прокуратура проводила проверку исполнения земельного законодательства ООО «АльмакорГруп». По данным «Вечернего курьера», в результате было выявлено, что компания осуществляла работы по строительству путепровода без соответствующего ордера.

В 2017 году в Москве двое рабочих погибло при обрушении тоннеля, бетонирование которого вёл, как сообщает РИА «Недвижимость» со ссылкой на генподрядчика, «Альмакоргрупп». СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Власти сообщили, причиной обрушения стал человеческий фактор: как сообщила Lenta со ссылкой на главу департамента строительства Андрея Бочкарёва, в тоннеле были неправильно закреплены стойки высотой четыре-пять метров, которые рухнули при передаче бетона.