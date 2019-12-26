Подрядчиком на строительство моста через Тагильский пруд стала московская компания
Подрядчиком на строительство мостового перехода через Нижнетагильский пруд стала московская компания «АльмакорГрупп». Организация предложила выполнить работы за 3,8 миллиарда рублей.
На участие в аукционе была подана только одна заявка. Отметим, несколько дней назад, 23 декабря, ООО «Урал Контракт» подала жалобу в ФАС на документацию закупки по строительству мостового перехода через Нижнетагильский пруд. Ведомство посчитало жалобу необоснованной и восстановило подачу заявок.
Напомним, мост через Нижнетагильский пруд длиной 400 метров планируется построить к 300-летию города. Финансирование проекта осуществляется из регионального и муниципального бюджетов. Общая сумма контракта — четыре миллиарда рублей. Миллиард рублей в проект вложил ЕВРАЗ.
Проект моста был разработан ОАО «Уралгипротранс». Первый конкурс по поиску подрядчика был объявлен в июле. Глава города Владислав Пинаев хотел, чтобы работы выполняла компания, специализирующаяся на строительстве мостов. Главный претендент тюменский «Мостострой» в последний момент отказался от участия в конкурсе, а другие не успели подать заявку. Повторный аукцион также не состоялся, после чего мэрия пыталась определить подрядчика путём запроса предложений, но никто не заявился на строительство моста. В сентябре ФАС России выявила нарушения закона в ходе проверки условий по поиску подрядчика. Жалобу на проведение аукциона подал «Уралстроймонтаж». В тагильской администрации признали, что снизили сумму банковской гарантии, однако пояснили, что сделано это было лишь с целью смягчения условий для потенциальных подрядчиков.