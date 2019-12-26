Подрядчиком на строительство моста через Тагильский пруд стала московская компания

На участие в аукционе была подана только одна заявка. Отметим, несколько дней назад, 23 декабря, ООО «Урал Контракт» подала жалобу в ФАС на документацию закупки по строительству мостового перехода через Нижнетагильский пруд. Ведомство посчитало жалобу необоснованной и восстановило подачу заявок.

Проект моста был разработан ОАО «Уралгипротранс». Первый конкурс по поиску подрядчика был объявлен в июле. Глава города Владислав Пинаев хотел, чтобы работы выполняла компания, специализирующаяся на строительстве мостов. Главный претендент тюменский «Мостострой» в последний момент отказался от участия в конкурсе, а другие не успели подать заявку. Повторный аукцион также не состоялся, после чего мэрия пыталась определить подрядчика путём запроса предложений, но никто не заявился на строительство моста. В сентябре ФАС России выявила нарушения закона в ходе проверки условий по поиску подрядчика. Жалобу на проведение аукциона подал «Уралстроймонтаж». В тагильской администрации признали, что снизили сумму банковской гарантии, однако пояснили, что сделано это было лишь с целью смягчения условий для потенциальных подрядчиков.