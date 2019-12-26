Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалонах

В автосалоне можно будет получить свидетельство о регистрации, государственные регистрационные знаки. Услуги будут представлять компании, внесенные в полицейский реестр. Также компании должны иметь иметь в штате сотрудников, которые будут заниматься осмотром машин. Автосалон через портал госуслуг должен передавать информацию об осмотре автомобиля, ГИБДД проверяет сведения и принимает решение о регистрации машины, сотрудник салона получает СТС и номера и передает их владельцу.