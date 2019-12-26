Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалонах
Сегодня, 10:22ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Жители России с 1 января 2020 года смогут регистрировать автомобили в автосалонах — без посещения ГИБДД, соответствующее постановление накануне подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает интернет-издание Znak.
В автосалоне можно будет получить свидетельство о регистрации, государственные регистрационные знаки. Услуги будут представлять компании, внесенные в полицейский реестр. Также компании должны иметь иметь в штате сотрудников, которые будут заниматься осмотром машин. Автосалон через портал госуслуг должен передавать информацию об осмотре автомобиля, ГИБДД проверяет сведения и принимает решение о регистрации машины, сотрудник салона получает СТС и номера и передает их владельцу.
После продажи транспортного средства автомобилист имеет право сохранить за собой номер в течение полугода и поставить его на новый автомобиль. Регистрация автомобилей будет возможна для граждан старше 16 лет.
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