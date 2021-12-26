Асфальтирование подъездов к мосту на Циолковского ведется в Нижнем Тагиле

На онлайн-видеотрансляции с камер «Сетей Тагила» можно увидеть, что работают два катка и другая спецтехника. На подъездах к путепроводу положат два слоя асфальта. В зимнее время для укладки используют специальную технологию с подогревом.
Движение по мосту на улице Циолковского должно быть открыто 30 декабря. Оно будет организовано по временной схеме по одной полосе в каждую сторону. Ограничение скорости составит 20 километров в час.
Напомним, 22 декабря путепровод на Циолковского в Нижнем Тагиле прошел испытания под нагрузкой в 78 тонн. Прогиб пролетных балок составил 5-6 миллиметров при допустимых 20, мост получил положительное заключение экспертов.