Асфальтирование подъездов к мосту на Циолковского ведется в Нижнем Тагиле

Асфальтирование подъездов к мосту на Циолковского ведется в Нижнем Тагиле
Асфальтирование подъездов к мосту на Циолковского ведется в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:16ТранспортФото: скриншот камер "Сети Тагила"
26 декабря асфальтировать подъезды к путепроводу на улице Циолковского начали работники подрядной организации «Уралстройстроймонтаж». Ранее начало этих работ было запланировано на 28 декабря.

На онлайн-видеотрансляции с камер «Сетей Тагила» можно увидеть, что работают два катка и другая спецтехника. На подъездах к путепроводу положат два слоя асфальта. В зимнее время для укладки используют специальную технологию с подогревом.

Движение по мосту на улице Циолковского должно быть открыто 30 декабря. Оно будет организовано по временной схеме по одной полосе в каждую сторону. Ограничение скорости составит 20 километров в час.

Фото:скриншот камер "Сети Тагила"

Напомним, 22 декабря путепровод на Циолковского в Нижнем Тагиле прошел испытания под нагрузкой в 78 тонн. Прогиб пролетных балок составил 5-6 миллиметров при допустимых 20, мост получил положительное заключение экспертов.

Сюжеты:
ЭксклюзивМост на ЦиолковскогоНижний Тагил
Материалы по теме:
асфальтмостНижний ТагилКТГ Мост на улице Циолковского
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы