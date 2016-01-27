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В Екатеринбурге на остановке замечена девушка в бикини. В Нижнем Тагиле по-прежнему нет остановочных комплексов (ФОТО)
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В Екатеринбурге на остановке замечена девушка в бикини. В Нижнем Тагиле по-прежнему нет остановочных комплексов (ФОТО)

27 января 2016, 13:45ТранспортПавел Щербина
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