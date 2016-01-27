В Екатеринбурге на остановке замечена девушка в бикини. В Нижнем Тагиле по-прежнему нет остановочных комплексов (ФОТО)
Журналистка из Екатеринбурга, устроившая тест-драйв подогреваемой остановки в купальнике, конечно, осталась недовольна. Не так уж на ней и тепло. Тагильчане, посочувствуем екатеринбуржцам?
История началась с того, что в Екатеринбурге с пафосом была открыта новая остановка. На её открытии присутствовала целая делегация чиновников. Пресс-служба Администрации Екатеринбурга рассказала журналистам E1.ru о конструкции остановки.
По её информации, остановка состоит из двух ветрозащитных стен, трёх колонн со стальными накладками, крыши, оснащённой светодиодными светильниками, инфракрасным обогревателем, скамейками с накладками, световым коробом и урнами.
Но, несмотря на технологичность и наличие обогрева, чиновники инспектировали остановку, не расставаясь с зимней одеждой.
Журналистка решила пойти дальше и проверить, действительно ли остановка греет? Ведь если так, то в ней должно быть не холодно даже в купальнике.
Однако реальность оказалась жестокой. Без зимней одежды девушка смогла пробыть на остановке не дольше пяти минут.
За это короткое время она успела порадовать пышными формами проезжающих мимо мужчин-водителей и дворников из Центральной Азии, работавших неподалёку.
Фото: e1.ru
Как пояснили журналистке в офисе фирмы-изготовительницы остановок – при ветреной погоде обогревающий эффект остановки полностью нивелируется. По-настоящему защищают от холода и ветра в любую погоду только закрывающиеся остановки с автоматическими дверьми, но те стоят в четыре раза дороже установленной.
Вот такие проблемы в Екатеринбурге. Жители Столицы Урала не смогут дожидаться общественного транспорта зимой в одних купальниках. Холодно.
Что происходит тем временем в Нижнем Тагиле? А то, что на многих остановках общественного транспорта не предусмотрено даже прочной крыши, не то, что обогрева или защиты от ветра.
TagilCity.ru напоминает о том, что некоторые городские остановочные комплексы были снесены в прошлом году из-за задолженности их собственников перед муниципалитетом.
Предполагалось, что к выставке RAE-2015 будут построены хотя бы временные укрытия, но в итоге тагильчане зимовали без крыш над головой.
А теперь, когда в Екатеринбурге устанавливают отапливаемые hi-tech остановки, неизвестно, появятся ли у тагильчан хотя бы обычные до выставки вооружения RAE-2017.
© Эрик Х., TagilCity.ru