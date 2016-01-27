В Нижнем Тагиле стала известна схема объезда моста на ул. Фрунзе (ФОТО)

Водители, желающие проехать на ГГМ, смогут сделать это по улице Черных. В центральную часть города можно будет попасть по улице Красноармейская, через новый автомобильный мост.

Общественный транспорт будет ездить схожим образом. От остановки Рудоуправление он будет следовать на улицу Красноармейская, а затем через мост на улицу Серова и далее на улицу Островского.

В районе бывшего Гормолзавода будет организована новая остановка общественного транспорта. Для водителей и пешеходов будут установлены новые указатели.

Напомним, открытие моста запланировано на конец осени 2016 года, все это время трамвайное движение на Вые будет остановлено.