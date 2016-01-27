В Нижнем Тагиле стала известна схема объезда моста на ул. Фрунзе (ФОТО)
27 января 2016, 18:00ТранспортДенис Таратонов
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В середине февраля, а именно 15 числа, будет полностью остановлено движение транспорта по мосту через реку Тагил, а сам мост закрыт на реконструкцию.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водители, желающие проехать на ГГМ, смогут сделать это по улице Черных. В центральную часть города можно будет попасть по улице Красноармейская, через новый автомобильный мост.
Общественный транспорт будет ездить схожим образом. От остановки Рудоуправление он будет следовать на улицу Красноармейская, а затем через мост на улицу Серова и далее на улицу Островского.
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В районе бывшего Гормолзавода будет организована новая остановка общественного транспорта. Для водителей и пешеходов будут установлены новые указатели.
Напомним, открытие моста запланировано на конец осени 2016 года, все это время трамвайное движение на Вые будет остановлено.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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