Тагильские водители нарушили правила перевозки детей 59 раз за 2,5 часа рейда (ФОТО)
27 января, 06:05Транспорт
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В течение 2,5 часов нижнетагильские водители 59 раз нарушили правила перевозки детей и ПДД.
25 января сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие, направленное на выявление нарушений правил перевозки детей и пресечение нарушений ПДД.
С 6:30 до 9:00 были выявлены 59 водителей, которые перевозили детей с нарушениями действующих правил или нарушали правила дорожного движения. Также в это число вошли 2-ое несовершеннолетних, которые нарушили ПДД и 2 водителя, которые не имели при себе прав.
По информации ОГИБДД Нижнего Тагила, большая часть ДТП совершаемых с участием детей происходит по вине взрослых. Помимо привлечения к ответственности, инспектора ДПС проводили беседы с водителями о том, как правильно организовать перевозки несовершеннолетних.
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Фото: ОГИБДД Нижнего Тагила
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