Тагильские водители нарушили правила перевозки детей 59 раз за 2,5 часа рейда (ФОТО)

С 6:30 до 9:00 были выявлены 59 водителей, которые перевозили детей с нарушениями действующих правил или нарушали правила дорожного движения. Также в это число вошли 2-ое несовершеннолетних, которые нарушили ПДД и 2 водителя, которые не имели при себе прав.